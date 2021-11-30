У своєму рішенні вони також послалися на роботи українського поета.

Первомайська міська рада вважають недоцыльним присвоювати місту нову назву. Раніше до цього закликав мовний омбудсмен Тарас Кремінь, заявивши, що деякі українські міста, в тому числі і Первомайськ, носять російськомовний характер і не відповідають правилам і нормам українського правопису.

Депутати Первомайської ради розглянули звернення омбудсмена "Про приведення назви міста Первомайськ у відповідність з правописом і стандартами української мови" і відмовилися перейменовувати місто. Документ відповідного рішення опублікував у своєму Telegram-каналі журналіст Макс Назаров.

Читайте такожУ Києві перейменували понад десяток вулиць: які нові назви"Українські словники жодним чином не забороняють існування і вживання в українській мові слів "перший" і "травень" (навіть наш земляк, геніальний український поет Микола Вінграновський, красиво вживав слово "травень" і не хотів відхрещуватися від особливостей південноукраїнського мовлення). Основа "перв" ми бачимо в словах "первинний", "первісний", "первоцвіт" (твір "Первинка" М. Вінграновського)", - йдеться в депутатському листі.

Також депутати звернули увагу на те, що іменник "май" позначає назву місяця в європейських мовах, а російське "май" - всього лише запозичення. Крім того, зазначили в міськраді, слово "май" в тлумачних словниках має право на вживання в значенні назви місяця, а також у значенні "клечання" і "зелень".

"Щодо "комуністичності", то Міжнародний день солідарності трудящих – це не комуністична назва. Свято заснували 1 травня 1886 року американські працівники в Чикаго. Сьогодні його відзначають в 142 країнах світу", - зазначили депутати міськради.

Раніше Тарас Кремінь заявляв, що до нього надходять численні звернення та повідомлення від українців на назви низки населених пунктів. Серед них: Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Південне, Спокойствіє, Надеждівка, Переводчикове, Промінь, Первомайське, Первомайськ. Кремінь зазначав, що багато з них мали історичні назви: Сіверський Донець, Гарбузинка або Богопіль, і були несправедливо перейменовані за часів комуністичної влади.

Пізніше на таку пропозицію відреагували в Раді і заговорили про звільнення мовного омбудсмена після його вимоги перейменувати ряд міст.

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Автор: Екатерина Малюга