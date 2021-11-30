Первомайська міська рада вважають недоцыльним присвоювати місту нову назву. Раніше до цього закликав мовний омбудсмен Тарас Кремінь, заявивши, що деякі українські міста, в тому числі і Первомайськ, носять російськомовний характер і не відповідають правилам і нормам українського правопису.
Депутати Первомайської ради розглянули звернення омбудсмена "Про приведення назви міста Первомайськ у відповідність з правописом і стандартами української мови" і відмовилися перейменовувати місто. Документ відповідного рішення опублікував у своєму Telegram-каналі журналіст Макс Назаров.
Читайте такожУ Києві перейменували понад десяток вулиць: які нові назви"Українські словники жодним чином не забороняють існування і вживання в українській мові слів "перший" і "травень" (навіть наш земляк, геніальний український поет Микола Вінграновський, красиво вживав слово "травень" і не хотів відхрещуватися від особливостей південноукраїнського мовлення). Основа "перв" ми бачимо в словах "первинний", "первісний", "первоцвіт" (твір "Первинка" М. Вінграновського)", - йдеться в депутатському листі.
Також депутати звернули увагу на те, що іменник "май" позначає назву місяця в європейських мовах, а російське "май" - всього лише запозичення. Крім того, зазначили в міськраді, слово "май" в тлумачних словниках має право на вживання в значенні назви місяця, а також у значенні "клечання" і "зелень".
"Щодо "комуністичності", то Міжнародний день солідарності трудящих – це не комуністична назва. Свято заснували 1 травня 1886 року американські працівники в Чикаго. Сьогодні його відзначають в 142 країнах світу", - зазначили депутати міськради.
Раніше Тарас Кремінь заявляв, що до нього надходять численні звернення та повідомлення від українців на назви низки населених пунктів. Серед них: Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Південне, Спокойствіє, Надеждівка, Переводчикове, Промінь, Первомайське, Первомайськ. Кремінь зазначав, що багато з них мали історичні назви: Сіверський Донець, Гарбузинка або Богопіль, і були несправедливо перейменовані за часів комуністичної влади.
Пізніше на таку пропозицію відреагували в Раді і заговорили про звільнення мовного омбудсмена після його вимоги перейменувати ряд міст.