Посол наголошує, що статус основного союзника США поза НАТО мають країни, які не збираються вступати в Альянс.

Посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова висловила депутатам Верховної Ради зауваження через їхній намір звернутись до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).

У соціальній мережі Facebook посол звернула увагу ініціаторів завтрашнього позачергового засідання парламенту на декілька зауважень.

"По-перше, Україна визначилась, що наша мета - членство в НАТО. Це єдине системне і інституційне вирішення для безпеки нашої країни, і це записано в нашій Конституції. По-друге, Україна має статус - ми партнер НАТО в рамках Програми розширених можливостей, і цей статус надає нам великі можливості як посиленої співпраці з НАТО, так і покращання нашої сумісності і розбудови спроможностей", - зазначила посол.

"По-третє, США - стратегічний партнер, який не тільки активно допомагає нам розбудовувати наші спроможності, надає кошти і зброю, включно з летальною оборонною, але з яким під час візиту президента Зеленського ми тільки що підписали дуже сильну рамкову угоду між Міністерством оборони України та Пентагоном щодо стратегічних основ оборонного партнерства, яка є стартом для виходу нашого оборонного партнерства на новий рівень і відкриває двері до конкретних великих проектів, над якими МО і МЗС вже розпочали роботу. І саме такого типу двосторонніми угодами укладаються стратегічні партнерства з США - як членів НАТО, так і інших", - додала Маркарова.

Читайте такожРейтинг Зеленського зріс: президент очолив список довіри українцівКрім того, вона наголосила, що статус основного союзника Сполучених Штатів поза НАТО - це "статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО". "Це точно не про нас", - наголосила Маркарова.

"А підтримка парламенту якраз дуже потрібна в просуванні реформ і голосуванні за закони, які Україні потрібно здійснити для активного просування вперед до НАТО, і я думаю Ольга Стефанишина та МО можуть детально поінформувати про те, що нам потрібно зробити і з річного плану з НАТО, і з програми розширених можливостей", - наголосила Маркарова.

Що передувало

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове засідання парламенту на 8 вересня. На порядку денному - проект постанови про звернення Верховної Ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№5380).

6 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна підписала сильнішу оборонну угоду зі США, аніж статус основного союзника поза НАТО.

Автор: Віталій Саєнко