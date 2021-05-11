За даними правоохоронців, сам Медведчук навіть написав Путіну листа щодо родовища "Глибока".

Один із трьох епізодів, за якими слідство висунуло підозри народним депутатам від партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку, стосується передачі росіянам газового родовища «Глибока» на шельфі Чорного моря біля Керчі та документації щодо цього родовища.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила під час спільного брифінгу з головою Служби безпеки України Іваном Бакановим.

«За даними Державної служби геології та надр, ресурси цього родовища, якщо перевести їх у грошовий еквівалент, складають понад 38 млрд грн. Я вже не кажу про те, що на цій ділянці з 2002 року проводились розвідувальні роботи, на що наша держава також витратила значні ресурси. У 2015 році наші підозрювані фактично взяли та передали окупанту усю матеріальну та документальну базу цього родовища», - сказала вона.

За словами Венедіктової, у 2012 році ТОВ «Нові проекти» з орбіти Медведчука отримало спеціальний дозвіл на користування надрами родовища «Глибока».

«Чудово розуміючи, що він має ексклюзивні дані та документи щодо родовища корисних копалин, на здобуття яких окупанту знадобилися б роки, приблизно з березня 2015 року фактично розпочався абсолютно незаконний процес передачі цих даних окупаційній владі», - додала вона.

За словами генпрокурора, ТОВ «Нові проекти» на момент окупації мало київську реєстрацію, проте за допомогою окупантів змінило «прописку» на кримську, після чого отримало дозвіл на видобування корисних копалин строком дії до 2046 року. Єдине що зупиняє видобуток копалин - той факт, що територія родовища частково перетинається з межею військового полігону РФ. Проте Медведчук передав листа до президента РФ Володимира Путіна з проханням переглянути межі полігону, додала вона.

Як додав Баканов, участь Медведчука у цій оборудці з перереєстрації документів підтверджується експертизами.

«За версією слідства, що підтверджено судовою експертизою, сам Медведчук відправив листа щодо цього проекту, адресований президенту Російської Федерації Володимиру Путіну», - сказав голова СБУ.

Своєю чергою Венедіктова нагадала, що в 2014 році РФ анексувала Крим, і Україна втратила не тільки територію, але й запаси ресурсів, які містяться в морській зоні. Вона зазначила, що фахівці оцінюють ресурси на шельфі Чорного моря у майже 2 трлн грн.

Генпрокурор підкреслила, що таким чином Україні завдано величезних збитків, які відобразилися на економічній незалежності та безпеці держави.

СБУ опублікувала переговори Медведчука з високопосадовцем РФ, які стосуються реєстрації компанії для роботи на окупованій території.

Підозра Медведчуку і Козаку

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що сьогодні підписала повідомлення про підозри у державній зраді та у замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Козаку. Йдеться про вчинення злочинів, які передбачені статтями 111 (держзрада) та 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також вона повідомила, що за результатами обшуків місцезнаходження Медведчука не встановлено, і тому СБУ вживає заходів зі встановлення його місця перебування та вручення клопотання про тримання під вартою.

Як повідомило УНІАН джерело, правоохоронці проводять обшуки у помешканнях Медведчука за двома адресами у Києві та в офісі партії «ОПЗЖ» на вулиці Велика Васильківська.

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Автори: Дмитро Шварц, Надя Пришляк