За даними СБУ, це сталося у серпні 2020 року.

Один з епізодів кримінального провадження щодо Віктора Медведчука стосується передачі спеціальним службам Російської Федерації відомостей, що містять державну таємницю.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова СБУ Іван Баканов.

"Цей епізод стався у серпні 2020 року. Медведчук направив Козаку, який тоді перебував на території Росії, секретні дані про розташування прихованого військового підрозділу Збройних сил України, його особовий склад, бойову підготовку. Інформація передбачалася для спецслужб Російської Федерації", - заявив він.

Крім того, Медведчука і Козака підозрюють у передачі росіянам газового родовища «Глибока» на шельфі Чорного моря біля Керчі та документації щодо цього родовища.

Ще один епізод справи стосується причетності Медведчука до підготовки проекту під назвою «Промінь», що мав послужити цілям Росії в її гібридній війні проти України.

Справа проти Медведчука: що відомо

Сьогодні, 11 травня, генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру в державній зраді депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку.

Також вона повідомила, що за результатами обшуків місцезнаходження Медведчука не встановлено, і тому СБУ вживає заходів зі встановлення його місця перебування та вручення клопотання про тримання під вартою.

Як повідомило джерело УНІАН, правоохоронці проводили обшуки у помешканнях Медведчука за двома адресами у Києві та в офісі ОПЗЖ на вулиці Велика Васильківська.

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Автор: Леся Лещенко