Алексєєв раніше потрапляв під санкції за хакерський злом Національного комітету Демократичної партії США.

На п'ятому місяці повномасштабного вторгнення в Україну Росія відправила до Стамбула на переговори про зерновому коридорі генерала російського ГРУ, куратора приватних військових компаній Володимира Алексєєва.

Про це в Twitter повідомив журналіст-розслідувач Христо Грозев.

Як повідомляє журналіст, російський генерал має позивний "Степанич". Він курує приватні військові компанії, що вбивають тисячі людей в Україні.

Алексєєв раніше потрапляв під санкції за хакерський злом Національного комітету Демократичної партії США.

У липні 2014 року він очолював колони ПВК, що супроводжували нелегальне переправлення установок "Бук" в Україну.

GRU's Gen. Alexeev, seen here a few days ago in Istanbul as a Russian representative at the Turkey-brokered "peace talks". Considering the % of GRU officers on the Russian side of the delegation (at least 2 out of 5), I doubt *peace* is the goal of these meetings. pic.twitter.com/eTuCOmP7F5 — Christo Grozev (@christogrozev) July 18, 2022

Війна в Україні та ситуація з зерном:

Станом на 7 червня Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі такими, які знаходяться під західними санкціями.

Держдепартамент США називав російські судна "Матрос Кошка", "Матрос Позинич" і "Михаил Ненашев" як підозрювані в перевезенні краденого зерна. Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію, і різними портами в Східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про залучені судна. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

РФ, Туреччина, Україна та ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна тільки Росія.

6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

10 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про активну фазу переговорів з пошуку рішень для подолання глобальної кризи продовольства.

23 червня лідери країн-членів Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі закликали Російську Федерацію перестати красти зерно в Україні та завдавати ударів по її сільськогосподарських об'єктах.

4 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський розповів, які реальні шанси розблокувати експорт українського зерна.

На початку липня 2022 року завдяки звільненню Зміїного від російсько-окупаційних військ з'явилася можливість для використання гирла Дунаю з метою вивезення агропродукції, зокрема зерна.

15 липня 2022 року капітанам російських суден, що перевозили вкрадене українське зерно, повідомили про підозру.

17 липня 2022 року противником було передислоковано значну кількість кораблів із Севастополя до Новоросійська і тривав контроль морських комунікацій в Азовському морі.

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