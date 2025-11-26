Трамп переклав переговори про мир в Україні на посланців: WP пояснило, у чому його мета

Перенесення жорсткого дедлайну Трампа дає росіянам час та можливість спробувати повернути свої вимоги в допрацьований "мирний план".

Перенесення фінального рішення щодо "мирного плану" США може допомогти Україні змінити позиції. Але вона ж може зірвати надії виробити прийнятний документ без участі Росії. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post, в якому описуються останні події, пов’язані з переговорами про мирний трек в Україні.

Видання пише, що президент США Дональд Трамп пом’якшив свої умови щодо підписання угоди до кінця поточного робочого тижня. Деякі важливі деталі плану все ще обговорюють на рівні чиновників президентської адміністрації США. Окрім найважливішої – питання українських земель, яке Володимир Зеленський планує обговорювати безпосередньо з Трампом.

Тим часом один з посланців Трампа, Стів Віткофф, опинився втягнутим у гучний скандал з витоком його розмови з одним з помічників російського диктатора Володимира Путіна. У цій розмові, факт якої американці не заперечують, Віткофф, схоже, консультує росіян щодо стратегії поведінки з Трампом. А саме – "радить російському чиновнику, як Путіну продати Трампу план щодо здачі території Україною".

Відео дня

Витік розмови дав американським сенаторам привід для критики Віткоффа. Сенатори кажуть, що через цю розмову стало очевидним, що посланець Трампа повністю підтримує росіян і його треба звільнити.

Російські чиновники, які задіяні в мирних переговорах, також запевняють ЗМІ, що до підписання угоди ще далеко. Вони повторюють, що останні правки до угоди, які були внесені робочими групами, суперечать російським пропозиціям. Можливості відхилити останню версію плану, вважає видання, у росіян з’являться наступного тижня, коли Віткофф буде у москві.

Саме тому автори вважають, що зміна дедлайну Трампа принесла і певне полегшення та "може дати Києву час зміцнити свою позицію перед надзвичайно відповідальною зустріччю з його найважливішим — і найнепередбачуванішим — партнером". Але водночас ця затримка також може "зірвати надії України виробити прийнятні умови з найчутливіших питань угоди без впливу Росії".

Також видання нагадало, що тривають додаткові обговорення за участю міністра армій США Деніела Дрісколла. Саме він представив українській владі "мирний план" США з 28 пунктів. Але цей план погано сприйняли в Україні та Європі, а також серез союзників України в американському Конгресі.

"Паралельні переговори мають на меті вирішити складну проблему, яка є центром будь-яких зусиль щодо припинення війни: червоні лінії двох країн щодо її припинення вже давно є несумісними", - вважають автори.

Однак від російських чиновників продовжують поступати заяви про те, що росіяни не можуть прийняти допрацьований план і відступити від заявлених цілей. Європейські союзники України, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон, відзначив, що попри шалені дипломатичні зусилля під питанням залишається те, чи бажає взагалі Росія намір рухатися до миру.

На фоні переговорів Росія вчергове запустила ракети по містам України, обстрілявши Київ балістичними ракетами та безпілотниками та вбивши семеро людей.

"Мирний план" США - останні новиини

Як писав УНІАН, багато союзників України почали висловлюватися про можливість дипломатичного завершення війни. Зокрема, генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що війна в Україні може закінчитися до кінця 2025 року. Він відзначив зусилля США та Трампа, який намгається вивести війну з глухого кута.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відзначив, що Україна та її європейські союзники мають брати активну участь в розробці угоди, щоб досягти стійкого миру. Він наголосив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну.

А за словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн забезпечення міцної архітектури безпеки для нашого континенту має базуватися на сильній Європі, сильному НАТО, міцному трансатлантичному партнерстві. Мир у цій війні, сказала вона, має гарантувати Україні сталу безпеку у майбутньому.

Вас також можуть зацікавити новини: