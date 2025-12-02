Росіяни вже почали нові дезінформаційні кампанії на тлі підготовки їхніх зустрічей з американською стороною щодо обговорення плану із завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічей української та американської делегацій у Флориді було доопрацьовано проєкт документа, який раніше розглядався у Женеві.

Як повідомив глава держави у соціальній мережі Facebook, відбулася детальна доповідь української делегації після всіх зустрічей у Сполучених Штатах.

"Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді доповіли про основні акценти американської сторони в діалозі. Робота велася на основі Женевського документа, і цей документ був доопрацьований", - повідомив Зеленський.

Крім того, за словами президента України, начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов змістовно поінформував американських партнерів про реальну ситуацію на фронті.

"За участі розвідок відбулось обговорення з американською стороною перспективи реалізації тих чи інших кроків на фронті та проблематики гарантування безпеки від російських ударів і зривів домовленостей у випадку припинення вогню", - додав президент.

Як зазначив Зеленський, українські дипломати активно працюють з усіма партнерами, щоб європейські країни та інші учасники Коаліції охочих були змістовно залучені до напрацювання рішень.

"Я поінформував команду про розмови з європейськими лідерами й Стівом Віткоффом, які відбулися напередодні в Парижі. Фіксуємо, що росіяни вже почали нові дезінформаційні кампанії з огляду на підготовку їхніх зустрічей з американською стороною", - відзначив Зеленський.

Також глава держави доручив продовжити максимально конструктивну роботу з командою Президента США Дональда Трампа, а також з європейськими партнерами.

"Українська розвідка передаватиме партнерам наявну в нас інформацію про справжні наміри Росії та її намагання використати дипломатичну роботу як прикриття для послаблення санкцій і блокування важливих колективних європейських рішень", - заявив Зеленський.

Він запевняє, що Україна сприймає всю дипломатичну роботу абсолютно серйозно.

"Ми зацікавлені в справжньому мирі та в гарантованій безпеці. Саме таку зацікавленість треба витиснути з російської сторони, і це завдання може бути реалізоване тільки спільно з нашими партнерами", - підкреслив Зеленський.

За його словами, секретар РНБО України Рустем Умєров буде на постійному контакті з Америкою для визначення графіка подальших зустрічей.

Переговори щодо мирної угоди - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада у Женеві відбулися зустрічі української делегації з американською делегацією і представниками Німеччини, Франції та Великої Британії. Під час тих зустрічей обговорювалася американська пропозиція з 28 пунктів щодо завершення війни.

Спочатку в американському плані йшлося про те, що окуповані Росією українські території, і зокрема - Крим, Донеччина і Луганщина, визнаються російською територією.

Водночас окуповані частини Херсонщини та Запоріжжя залишаються за Росією, і лінія фронту у цих областях заморожується. Також Україні пропонувалося закріпити у Конституції відмову від членства в НАТО та обмежити чисельність Збройних сил до 600 тисяч.

Утім, як наголосив учасник переговорів, секретар РНБО Рустем Умєров, в Женеві під час зустрічі з американцями у початковому "мирному плані" вдалося відобразити більшість ключових українських пріоритетів.

30 листопада у Флориді відбулася ще одна зустріч української і американської команд. За даними ЗМІ, одним із найскладніших питань стало питання майбутнього кордону між Україною і Росією.

1 грудня Зеленський заявив, що РФ завжди порушувала попередні договори та легко зривала мир. З огляду на це, мета України зараз полягає у тому, аби здобути такі гарантії безпеки, аби жодних зривів миру з боку Росії не повторювалося.

Сьогодні, 2 грудня, у Москві мають відбутися зустрічі спеціального представника СЩА Стіва Віткоффа з російською стороною.

