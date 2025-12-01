Треба гарантувати, що третього вторгнення Росії не буде, як не має бути зриву майбутніх мирних домовленостей, наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія завжди порушувала попередні договори і зривала мир. Тому мета України зараз – здобути такі гарантії безпеки, аби жодних зривів миру з боку Росії не повторювалося.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі

"Росія повинна закінчити цю війну, яку вона сама почала, і яку вона продовжує. Це тільки її війна. І саме Росія повинна поставити крапку у цій війні і агресії. Наші спільні дії цьому сприяють", - зазначив Зеленський.

Відео дня

За його словами, пріоритети України очевидні.

"Передовсім – захист і гарантії безпеки, гарантії збереження незалежності України, збереження нашого суверенітету. Ми захистимо це. Ми працюємо, щоб ми могли гарантувати, що третього вторгнення Росії точно не відбудеться, і що не буде будь-якого зриву домовленостей про закінчення війни. Росія вже cтільки разів порушувала свої обіцянки, порушувала усі договори, і зривати мир Росії дуже легко, тому потрібні надійні гарантії безпеки для України, для усіх нас українців", - наголосив Зеленський.

Президент України розповів, що він сьогодні провів ґрунтовну розмову із французьким лідером та поінформував про роботу української делегації у Флориді.

Зеленський додав, що цінує поради Макрона, який висловив власну оцінку щодо поточного етапу переговорів делегацій України та США.

"Зараз особливі дні, коли дійсно багато може змінитися, при чому, щодня", - наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що завтра, 2 грудня, Стів Віткофф, спеціальний представник президента США, відвідає Росію.

"Ми дуже стараємося закінчити цю війну. І треба закінчити її достойно. І якщо зараз усі працюватимуть не просто активно, а й чесно заради миру, і саме гарантованої безпеки, то у нас може вийти саме так як потрібно для України, для Європи, і також, я впевнений – для Америки, для довгострокових інтересів демократичного світу", - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що безпеки потребують усі, а також нормального економічного розвитку. На його переконання, це є спільним інтересом для всіх – щоб жити без війни.

Переговори про мир

Як повідомляв УНІАН, нині Україна відстоює позицію, що війна має закінчитися якнайшвидше.

30 листопада у Флориді відбулася зустріч української і американської команд. Одним із найскладніших питань стало питання майбутнього кордону між Україною і Росією.

Про хід цих перемовин американці мають намір повідомити росіянам. Стів Віткофф з цієї метою летить до Москви.

Вас також можуть зацікавити новини: