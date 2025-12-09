Водночас, Україна готова до запровадження енергетичного перемир’я, якщо Росія теж буде до цього готова.

Президент України Володимир Зеленський відзначив, що Україна підтримує діалог з США щодо пошуку шляхів припинення війни, яку Росія веде проти України. Разом з тим, переговорів з Росією немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав у коментарі журналістам.

Зокрема, у президента запитали, чи відчувається, що Росія ставиться до переговорів серйозною. "Передовсім, ми не маємо перемовин з Російською Федерацією. Так, вони не виявляють ніякої зацікавленості. Але ми маємо інтереси і діалог з американською стороною, і ми їм вдячні за конструктивну роботу", - відзначив Зеленський.

Окрім того, як додав глава держави, Україна від Росії бачить лише нанесення повітряних ударів по Україні.

"Ми бачимо тільки їх удари, удари по нашій енергетиці. Люди без електрики. І удари по інфраструктурі, нашій критичній інфраструктурі. Це не говорить про те, що Росія зацікавлена в мирному процесі", - наголосив Зеленський.

Також президент відповів на питання, чи можливо досягнення енергетичного перемир'я.

"Передусім, росіяни б'ють по нашій енергетиці і ми абсолютно справедливо відповідаємо. І тому, якщо росіяни будуть готові до енергетичного перемир'я, ми завжди це підкреслювали, що ми готові. Це дуже важливо для людей", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, наразі Україна та США не знайшли спільного компромісу щодо територіальних питань у процесі узгодження проєкту завершення війни. Представники адміністрації президента США Дональда Трампа наполягають на тому, що Україна має віддати Росії частину Донеччину, яку російські окупанти не можуть захопити. Проте, Україна не погоджується з цим.

