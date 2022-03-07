За повідомленнями ЗМІ, зустріч може відбутися 10 березня.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що можливість зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та його очільника МЗС РФ Сергія Лаврова в Анталії опрацьовується.

Про це в коментарі УНІАН заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Так, на прохання прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що 10 березня Лавров та Кулеба можуть зустрітися в Анталії, Ніколенко зазначив наступне: "Можливість такої зустрічі опрацьовується".

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