Дмитро Кулеба може зустрітися з Сергієм Лавровим / REUTERS
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що можливість зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та його очільника МЗС РФ Сергія Лаврова в Анталії опрацьовується.
Про це в коментарі УНІАН заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Так, на прохання прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що 10 березня Лавров та Кулеба можуть зустрітися в Анталії, Ніколенко зазначив наступне: "Можливість такої зустрічі опрацьовується".