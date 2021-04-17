У Посольстві України в Москві заявили, що затримання українського консула Олександра Сосонюка є провокацією російських спецслужб.

МЗС Росії у зв’язку із затриманням в Санкт-Петербурзі українського консула викликало тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила.

Про це УНІАН повідомили у Посольстві України у Москві.

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«Тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило викликаний до МЗС Росії після затримання українського консула», - сказав співробітник посольства.

Він додав, що вочевидь мова йтиме про оголошення затриманого напередодні у Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка персоною нон грата в РФ.

При цьому у дипмісії наголосили: «Ми не сприймаємо висунуті звинувачення. Це провокація з боку російських спецслужб».

Затримання консула України в Санкт-Петербурзі

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Сосонюка.

У спецслужбі стверджують, що Сосонюк нібито намагався отримати інформацію закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ.

У відомстві підкреслили, що «дана діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер по відношенню до Російської Федерації».

До українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права, додали в ФСБ.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що зовнішньополітичне відомство визначає форму реагування на затримання Сосонюка.

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Автор: Роман Цимбалюк