Розв'язавши цю війну, Кремль спровокував глобальне зростання цін.

Чим раніше Україна переможе у війні проти Росії, тим швидше знизяться ціни на продовольство в світі.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Україна – годувальниця світу. Розв'язавши цю війну, Кремль спровокував глобальне зростання цін. Що швидше ми отримаємо зброю, то швидше звільнимо свої території. Що швидше звільнимо території, то нижчими стануть ціни на всіх континентах. Пряма залежність. Ухвалюйте рішення", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що блокування експорту української аграрної продукції призвело до зростання цін на продовольство у світі і може настати голод у багатьох країнах. "Україна буквально дає хліб для майже 400 млн людей на планеті. І вже зараз ООН визнає, що зростання цін на продовольство цьогоріч спричинить голод для мінімум 47 млн людей у 81 країні світу", - сказав глава держави.

Цю продукцію неможливо вивезти через те, що російські військові кораблі в Чорному морі блокують проходження торговельних суден.

За даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, щодня Україна втрачає по 170 млн доларів через заблоковані порти, а її експортні можливості впали більш ніж на половину.

Україні у квітні вдалось експортувати 1 млн 90 тис. тонн зерна, тоді як в березні цей показник становив лише близько 200 тис. тонн. До війни аграрії експортували близько 5 млн тонн на місяць.

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