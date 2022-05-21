Колишній радник канцлера Німеччини, екс-генерал Еріх Вад також назвав рішучу контратаку українських військових проти російських окупантів нереалістичною.

Заяви німецького екс-генерала Еріха Вада про "відсутність сенсу постачати Україні важке озброєння" є марними.

Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник на сторінці в Twitter.

"Привіт, колишній генерал Вад, як "військовий стратег" Меркель ви особисто запобігли вступу України до НАТО у 2008 році і, таким чином, зробили можливою сьогоднішню російську війну на знищення. Ваші "поради" абсолютно марні. Краще насолоджуйтесь своєю пенсією", - написав Мельник.

Як пише видання Deutschlandfunk, колишній радник канцлера Меркель з питань військової політики бригадний генерал Еріх Вад заявив, що постачання в Україну важкого озброєння нібито принесе мало користі.

На його думку, українським збройним силам наразі потрібне більш легке озброєння та технічне обладнання, таке як безпілотники, щоб захистити себе від панування Росії в повітрі. Вад зазначив, що важке озброєння можна використовувати "лише в довгостроковій перспективі", оскільки для цього потрібна підготовка українських військових.

Німецький екс-генерал також назвав рішучу контратаку українських військових проти Росії нереалістичною незалежно від того, скільки зброї було поставлено. Вад вважає, що російська армія занадто домінує для цього.

Позиція Німеччини щодо постачання зброї ЗСУ

Раніше український посол Андрій Мельник розкритикував канцлера ФРН Олафа Шольца. На його думку, глава федерального уряду, імовірно, не бажає поставляти Україні важке озброєння. "Складається враження очікування припинення вогню. Тоді тиск на Німеччину зникне і більше не буде потреби у сміливих рішеннях. Це підступна логіка, яка залишає людей в біді", - сказав Мельник.

У середині квітня німецьке видання Bild повідомило, що після рекомендації канцлера Олафа Шольца міністерство оборони Німеччини виключило все важке озброєння зі списку, направленого Україною, хоча німецька промисловість готова поставити багато озброєнь у короткостроковій та середньостроковій перспективі. В результаті цього перелік можливого експорту озброєнь німецької військової промисловості в Україну скоротився з 48 до 24 сторінок.

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