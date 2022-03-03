На кордон з Румунією він прибув на легковому авто з українською реєстрацією.

Понад 100 тисяч євро та 40 тисяч доларів виявили на кордоні з Румунією у громадянина Росії, який з таким "запасом" їхав до країн ЄС.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Згідно з повідомленням, в пункт пропуску "Солотвино" на кордоні з Румунією він прибув на легковому авто з українською реєстрацією.

Під час огляду транспортного засобу марки "Ленд Ровер" прикордонний наряд Мукачівського загону виявив у багажнику серед особистих речей незадекларовані грошові кошти у розмірі 110 000 євро та 40 тисяч доларів США.

Валюта у громадянина Росії 1983 року народження вилучена представниками митниці.

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