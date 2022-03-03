У пункт пропуску "Солотвино" на кордоні з Румунією він прибув на легковому авто з українською реєстрацією / фото ua.depositphotos.com
Понад 100 тисяч євро та 40 тисяч доларів виявили на кордоні з Румунією у громадянина Росії, який з таким "запасом" їхав до країн ЄС.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Згідно з повідомленням, в пункт пропуску "Солотвино" на кордоні з Румунією він прибув на легковому авто з українською реєстрацією.
Під час огляду транспортного засобу марки "Ленд Ровер" прикордонний наряд Мукачівського загону виявив у багажнику серед особистих речей незадекларовані грошові кошти у розмірі 110 000 євро та 40 тисяч доларів США.
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