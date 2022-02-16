Вона наголошує, що Україна "не піде на жодні поступки".

На Саміті НАТО в Мадриді Україна хоче побачити перспективу свого членства в Організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Телемарафону національної єдності сказала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Готуючись до мадридського Саміту НАТО, який відбудеться вже в червні цього року, Україна поставила дуже просту умову країнам НАТО. Звичайно, ми розуміємо, що членом НАТО в цей день ми не станемо, але затверджуючи стратегію на наступні 10 років, яким бачить себе НАТО, яким НАТО бачить безпеку, ми хочемо бачити там перспективу членства", - наголосила Стефанішина.

Водночас вона додала, якщо там не буде такого "жорсткого вордингу", то "це, на нашу думку, і будуть ті юридичні гарантії, яких вимагає Росія (щодо невступу України до НАТО - УНІАН)".

"Тому наша позиція однозначна, вона тверда. І це змушує тих же міжнародних партнерів бути більш гнучкими у своїх діалогах з Росією, і більш жорсткими у цих діалогах. Тому що є розуміння, що Україна не піде на жодні поступки", - підсумувала віце-прем'єр.

Україна в НАТО - що відомо

За підсумками саміту НАТО у Брюсселі 14 червня 2021 року наголошувалося, що Україна стане членом Альянсу за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.

Президент США Джо Байден заявив, що окупація РФ частини українських територій не впливає на вступ до НАТО, але Україна повинна позбутися корупції та відповідати певним критеріям.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав країни НАТО у 2022 році надати Україні ПДЧ.

1 грудня 2021 року президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії того, що Україна не стане членом НАТО.

У свою чергу генсек Альянсу Єнс Столтенберг неодноразово наголошував, що НАТО не піде на поступки Москві у питанні членства України в Альянсі, тому що Київ має право на захист.

14 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що питання членства України в НАТО наразі не стоїть на порядку денному.

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