Політики хочуть висловити підтримку нашої країни, їх візит запланований на 7-8 лютого.

Поки деякі країни вивозять з України своїх дипломатів на тлі ситуації з можливим вторгненням Росії, глави міністерств закордонних справ Чехії, Австрії та Словаччини вирішили висловити свою підтримку і планують відвідати Донбас.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Idnes.

Після наради кризового штабу Чехії він заявив, що його країна готова до антиросійських санкцій, хоча і вірить у дипломатичне вирішення ситуації, що склалася. Однак, як зазначив Ліпавський, Росія продовжує активізувати свою діяльність.

Тому глава МЗС Чехії відправиться в Україну і відвідає Донбас. Разом з ним нашу країну відвідають також глави МЗС Австрії та Словаччини. Липавський вилетить в Україну спеціальним рейсом з Братислави (столиці Словаччини), де до нього приєднаються міністри двох вищевказаних країн. Візит заплановано на 7-8 лютого.

За словами глави МЗС Чехії, евакуація чеських дипломатів поки не планується. Однак він не рекомендує громадянам своєї країни відвідувати прифронтові зони України, бо там ситуація з безпекою виглядає досить напружено.

"Ми вивчаємо всі кризові механізми, і з минулого тижня збирається робоча група для оцінки відповідної інформації", - вказав Ліпавський.

Читайте такожСША розглядають безпрецедентні технологічні санкції проти Росії - ЗМІТакож він нагадав про те, що Чехія планує передати Україні озброєння.

Раніше УНІАН вже повідомляв про те, що Чехія може відправити в Україну військових на допомогу ЗСУ. Для цього українське керівництво має зробити відповідний запит, вказали в Міноборони країни.

Загроза вторгнення РФ: що відомо

Восени 2021 року в ЗМІ почала з'являтися інформація, що влада Росії перекинула багато військових і техніки до кордону з Україною.

Україна, США і ряд інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкинула звинувачення і зажадала від штатів і НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.

В Альянсі стверджували, що не відмовляться від політики "відкритих дверей".

22 січня цього року в Україну прибув літак з першої з декількох партій пакету допомоги безпеці, нещодавно прийнятої Джо Байденом, а 23 січня - друга партія військової допомоги від США.

Читайте також"Все непросто, але є надія": Зеленський заспокоїв українців у новому зверненні (відео)23 січня Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасної й проявом надмірної обережності.

Водночас відповідні рішення прийняли й Великобританія, Австрія, Японія, Німеччина та Австралія.

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