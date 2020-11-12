Пропонується, що директора НАБУ має призначати президент за згодою Верховної Ради.

У партії "Слуга народу" підготували зміни до Конституції про право президента призначати директора НАБУ.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

"Наша політична сила підготувала законопроект про внесення змін до Конституції України, де ми, враховуючи оцей висновок (сумнівний висновок, але маємо його враховувати) Конституційного суду, передбачаємо, що директора НАБУ має призначати президент за згодою Верховної Ради і прямо в Конституції передбачаємо, що кандидати на посаду директора НАБУ мають обиратися на відкритому та прозорому конкурсі", - розповів він.

За словами Веніславського, для того, щоб цей законопроект внесли на розгляд до Верховної Ради, треба зібрати 150 підписів народних депутатів, але наразі їх ще не вистачає.

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"Наразі зібрано, якщо я не помиляюсь, близько 120 підписів і процес іде. Я думаю, що на наступному пленарному тижні (17-20 листопада - ред.) ми закінчимо: зберемо всі підписи та внесемо цей законопроект", - зауважив він.

Рішення Конституційного суду по НАБУ: що відомо

КСУ визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ 16 вересня.

28 серпня КСУ оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

9 липня Конституційний суд України розпочав розгляд справи щодо конституційності указу президента про призначення Ситника на посаду директора НАБУ.

Провадження було відкрите за конституційним поданням 51 народного депутата щодо конституційності указу президента від 16 квітня 2015 року про призначення Ситника директором НАБУ.

Автори клопотання вважають, що тодішній президент України Петро Порошенко, призначивши Ситника директором НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив встановлену частиною 4 статті 5 Конституції заборону на узурпацію державної влади.

Також вони вважають, що видання указу суперечить положенням частини 2 статті 6, частини 2 статті 8, частини 2 статті 19, пункту 31 частини 1 статті 106 Конституції, де міститься вичерпний перелік повноважень президента України.

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Автор: Олександр Топчій