Борис Пісторіус заявив, що політичне рішення про шлях України до НАТО міститиме "кілька передумов", які обговорюються на рівні лідерів-країн Альянсу.

Надходження інвестицій до України можливе лише після завершення війни та вступу нашої держави до НАТО, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Під час дискусії на експертному форумі на полях саміту НАТО німецький міністр зазначив, що Берлін принципово підтримує вступ України до НАТО і щодо цього вже немає дискусій в Альянсі, пише "Європейська правда".

"Майбутнє України в НАТО - з цим усі погодилися і щодо цього немає сумніву. Питання полягає лише у тому, як дістатися цієї мети", - сказав Пісторіус.

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Водночас він зазначив, що політичне рішення про шлях України до НАТО міститиме "кілька передумов", які обговорюються на рівні лідерів-країн Альянсу.

"Особисто я переконаний, що цей шлях для України може бути швидшим, ніж для інших, але все одно це буде певний шлях. Але майбутнє України в НАТО, і у цьому немає сумніву", - сказав Пісторіус.

Німецький міністр також розуміє, що іноземний бізнес не інвестуватиме кошти в Україну до її вступу в НАТО.

"Компанії, бізнеси з усього світу інвестуватимуть лише після війни. Не буде інвестицій під час будь-якого перемир'я - це буде лише тоді, коли бізнес буде впевнений у подальшому мирі. Умови інвестицій - це визначеність із кордонами, Україна має бути сильною у військовому сенсі і не лише, а також Україна має бути частиною Альянсу. І це станеться", - підкреслив він.

Вступ України до НАТО - новини

Як повідомляв УНІАН, 11 липня у Литві стартував саміт НАТО, на якому українська влада очікує отримати конкретне рішення щодо свого членства в Альянсі.

Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, які саме країни найбільш підтримують запрошення України до НАТО. Серед головних прихильників запрошення - союзники з Центрально-Східної Європи. Прихильники України до НАТО є також у Західній та Північній Європі. Серед них, наприклад, Франція.

Сьогодні президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон погодився з запропонованим в НАТО формулюванням стосовно руху України до майбутнього набуття членства, але не надав подробиць. Напередодні міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Україну запросять приєднатися до НАТО - попри те, що наразі президент США Джо Байден вважає амбіції Києва щодо членства непридатними для реалізації.

11 липня президент України Володимир Зеленський роздратовано відреагував на появу неприйнятних формулювань для України в кулуарах саміту НАТО. За його словами, дивні формулювання свідчать, що наразі немає готовності ані запросити Україну в Альянс, ані зробити її членом НАТО. Зеленський вважає, що це залишає "можливість торгуватися членством України в НАТО - у переговорах із Росією".

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