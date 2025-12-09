Зеленський: Зможу і на останній зустрічі з Путіним підтвердити слова про Крим і НАТО

Водночас, наразі Україна немає достатньої підтримки для повернення Криму і вступу до Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив що Україна прагне набути членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) і повернути Крим до складу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав у коментарі журналістам.

Зокрема, глава держави відповів, чи відповідає дійсності заява президента США Дональда Трампа про нього, що нібито він на першій зустрічі з Володимиром Путіним заявив про бажання повернути окупований Крим і про вступ України о НАТО.

"Ми реалісти. Ми дійсно хочемо в НАТО. На мій погляд, це справедливо. Але ми точно знаємо, що ні Сполучені Штати Америки, ні ще кілька країн, якщо бути відвертими, не бачать поки що Україну в НАТО. І Росія, безумовно, ніколи не буде бачити нас там", - наголосив Зеленський.

Водночас, стосовно Криму, Зеленський визнав, що "у нас немає сил повернути абсолютно наш український півострів Крим":

"І, може, я це й сказав на першій зустрічі, і я вважаю - що я був правий. І скажу чесно: так, у нас сьогодні немає сил на все це. У нас немає достатньої підтримки для всього цього. Але я це сказав на першій зустрічі. Думаю, я міг би це підтвердити і на останній зустрічі з Путіним".

Що Трамп сказав про Україну та НАТО

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп в інтерв’ю виданню Politico заявив, що Зеленський під час першої зустрічі з Путіним сказав про бажання повернути Крим і про членство України в НАТО.

