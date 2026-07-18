Танкер з 'тіньового флоту' РФ розлив нафту біля Оману, - Reuters

Росія використовує старі, погано обслуговувані танкери, щоб обходити західні санкції на експорт.

Підсанкційне судно Caroline Bezengi, яке перевозить російську нафту, ймовірно, спричинило витік у природоохоронній морській зоні біля узбережжя Оману, пише Reuters із посиланням на аналіз супутникових знімків та висновки трьох незалежних експертів.

За даними суднового трекінгу, танкер Caroline Bezengi завантажив російську нафту в Новоросійську перед своїм останнім рейсом.

Зазначається, що ймовірний розлив нафти охопив води бухти на південний захід від острова Аль-Кіблія. Знімки супутників, зроблені 2–13 липня, свідчать, що забруднення виглядає як сріблясто-сіра пляма.

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Троє незалежних експертів із SkyTruth, Conflict and Environment Observatory та Data Desk повідомили Reuters, що супутникові знімки, судячи з усього, свідчать саме про нафтову пляму.

Власником підсанкційного танкера у суднових базах вказана шанхайська компанія Rentoor Shipmanagement.

Росія в своєму так званому тіньовому флоті використовує старі, часто погано обслуговувані танкери, щоб обходити західні санкції на експорт російської нафти. Наразі незрозуміло, чи спричинений витік стався через технічну несправність.

Тіньовий флот РФ - останні новини

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") заявив, що в ніч на 15 липня Сили оборони вперше уразили танкери тіньового флоту РФ в акваторії Чорного моря. Тоді було влучено у 20 суден.

Раніше повідомлялося, що Україна виступила з новою юридичною та військовою ініціативою на міжнародній арені, закликавши вважати судна російського "тіньового флоту" легітимними військовими цілями.

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