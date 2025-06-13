Президент звільнив з цієї посади Наталію Галібаренко.

Президент Володимир Зеленський призначив відому експертку у сфері зовнішньої політики Альону Гетьманчук главою місії України при НАТО.

Про це йдеться в указі глави держави №408/2025 від 13 червня. "Призначити Гетьманчук Альону Анатоліївну Главою Місії України при НАТО", - йдеться в указі.

Місія України при НАТО розміщується у Брюсселі.

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Іншим указом №407/2025 президент звільнив з цієї посади Наталі Галібаренко.

Як відомо, Гетьманчук є засновницею та директоркою Центру "Нова Європа", позаштатною старшою аналітикинею Євразійського Центру Atlantic Council (США).

Вона є досвідченою експерткою з зовнішньої політики та керівницею медійних й громадських проєктів.

У 2009 році стала співзасновницею Інституту світової політики, яким керувала протягом 8 років. З 2016 року Альона є членом Консультаційного комітету Президентів України і Польщі.

Україна і НАТО

Галібаренко була головою місії України при НАТО з 30 липня 2021 року.

В Гаазі (Нідерланди) 24-25 червня відбудеться саміт лідерів країн-членів НАТО. Зеленського запрошено на цей саміт, але Україна очікує від країн-членів Альянсу підготовки сильних й конкретних рішень для посилення Сил оборони України.

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