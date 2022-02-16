Чверть опитаних вважають, що це ніяк не впливає, а 17% думають, що такі візити швидше шкодять Україні.

Половина українців впевнені, що візити міжнародних лідерів в Україну йдуть на користь країні.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" з 12 по 13 лютого.

"Половина українців впевнені, що останні візити міжнародних лідерів в Україну йдуть на користь країні, ще чверть вважають, що це ніяк не впливає. Водночас лише 17% переконані, що такі візити швидше шкодять Україні", - зазначають автори дослідження.

Водночас близько 60% опитаних вважають, що США та Великобританія в переговорах по Донбасу захищають інтереси України, а третина впевнені, що ці країни мають нейтральну позицію.

Крім того, 55% опитаних заявили, що ОБСЄ в переговорному процесі займає нейтральну позицію, 28% – захищає інтереси України, 5% – захищає інтереси Російської Федерації.

Дані опитування також свідчать, що 58% опитаних вважають, що Франція займає нейтральну позицію, 26% – захищає інтереси України, 8% – захищає інтереси РФ.

Також 69% респондентів думають, що Німеччина дотримується нейтральної позиції, 13% – захищає інтереси України, 13% – захищає інтереси Росії.

***Опитування проводилося методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) серед 2 тис. українців віком від 18 років й старше у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

Візити іноземних лідерів в Україну - що відомо

На тлі заяв про новий виток агресії Російської Федерації проти України про свої візити до Києва оголосили ряд міжнародних лідерів.

Так, 19 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном в Києві. Вже 3 лютого президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган з дружиною з офіційним візитом відвідали Київ для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

8 лютого Зеленський зустрівся з французьким колегою Еммануелем Макроном у Києві. При цьому 14 лютого в Маріїнському палаці в Києві пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського та канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца.

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