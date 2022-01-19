Держсекретар США пояснив важливість захисту України як держави.

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголошує, що не можна залишити Росію безкарною за її дії проти України, аби не відкрити "скриньку Пандори" для інших автократичних країн вдатися до подібних агресивних дій.

Про це Блінкен сказав у коментарі політичному подкасту Pod Save America.

Як зазначив держсекретар, багато американців запитують, чому США так зосереджені на Україні і чому це так важливо.

"Відповідь полягає у наступному: звичайно, Україна має значення сама по собі. Ми впродовж багатьох років рішуче виступаємо за її суверенітет, територіальну цілісність, незалежність, - це формула, про яку ви чули нескінченно. Але також йдеться про більше, не лише про Україну, оскільки відбувається те, що є одна країна - Росія, яка завдяки своїм діям каже, що може просто змінювати кордони країни-сусіда силою, каже, що може ухвалювати рішення за сусідню країну, якими будуть її рішення, з ким вона може вступати у блоки, а не люди цієї країни за допомогою їхнього обраного уряду", - наголосив Блінкен.

Читайте такожДержсекретар США прибув до Києва, обговорить із Зеленським російську загрозу (фото, відео)Він зазначив, що Росія своїми діями каже, що "добре мати сфери впливу", де вона по суті підкоряє сусідів під свою волю, і не звертає уваги на вибір народу сусідньої країни.

"І якщо ми дозволимо залишитись цьому безкарним, тоді, я думаю, ми відкриємо величезну "скриньку Пандори". Йдеться не лише про Україну. В усьому світі є інші автократичні країни, такі як Росія, які скажуть, ми це теж зробимо. І це є засобом до конфлікту, хаосу і людських страждань та підриву демократії", - додав Блінкен.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва. У столиці України він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою для того, щоб "зміцнити прихильність Сполучених Штатів до суверенітету та територіальної цілісності України".