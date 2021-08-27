За словами президента, він - людина, яку "всі хочуть зжерти".

Президент України розповів, чому його та інших людей, яки пішли у політику "з нуля", треба підтримувати. За словами Володимира Зеленського, він ризикнув життям та кар'єрою, коли вирішив стати посадовцем.

Своїми думками президент поділився в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Своє рішення піти у президенти Зеленський порівняв зі стартапом. Він вважає, що його та інших людей, які усім ризикують заради політики, потрібно підтримувати.

"Всі ми ризикнули своїми життями й кар'єрами, пішовши в політику… Я не скаржусь ніколи, але це були великі ризики. Треба підтримувати таких людей. Це хіба не стартап? Вперше не пузатий політик, який заробив мільйон – вперше пішла людина, і всі її хочуть зжерти", - сказав Зеленський.

Окрім цього президент порівняв Україну з квіткою, яку "ще можна трохи полити".

За словами Зеленського, якого за його думкою, варто підтримувати українцям, новим людям у політиці не варто боятися бруду. Президент вважає, що представникам бізнесу варто ризикувати та йти у політику задля допомоги країні.

Читайте такожВпійманий на мільйонному хабарі заступник голови Харківської облради пішов у декретУ мережі слова Зеленського про "не пузатого політика" викликали бурхливі дискусії. Деякі коментарі вважають, що політик вже зараз починає "прогрівати" українців та готувати їх до того, що він може знову балотуватися у президенти.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський назвав свої головні досягнення за час президентства.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Іван Бойко