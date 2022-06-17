Пройдуть роки, перш ніж Україна та Молдова зможуть приєднатися до ЄС.

В уряді Нідерландів заявили про готовність підтримати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомляє RTL.

Прем’єр Марк Рютте назвав рекомендацію Єврокомісії "розумним компромісом" під час своєї прес-конференції після засідання уряду. За його словами, з таким висновком можуть погодитися як прихильники, так і опоненти кандидатства України.

Рютте заявив, що уряд задоволений що Україні дали "додаткове домашнє завдання". "Система приєднання до ЄС залишається на місці. Водночас сигнал був надісланий", - сказав прем'єр.

"Як кабінет міністрів ми сказали: ми вважаємо цю оцінку збалансованою, ми вважаємо, що це розумно. Тож давайте приймемо це заради єдності в Європі. Нідерланди позитивно ставляться до цього" - заявив у свою чергу глава МЗС Вопке Хукстра.

За його словами, пройдуть роки, перш ніж Україна та Молдова зможуть приєднатися до ЄС. Для цього країни повинні відповідати так званим Копенгагенським критеріям. І в цьому процесі поступок не буде, сказав Хукстра. "Це не процеси, які йдуть із сьогоднішнього дня на завтра" - зазначив він.

У середу Палата представників парламенту Нідерландів обговорюватиме позицію Нідерландів на цьому саміті ЄС.

Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.

Як повідомляв УНІАН, під час візиту до Києва президент Франції Емануель Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Румунія та Італія підтримують надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі.

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