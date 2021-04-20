Українська сторона пропонує ТКГ збиратися завжди протягом 24 годин у разі наявності загиблих через обстріли на лінії розмежування.

Політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" (України, Росії, Німеччини і Франції) домовилися працювати над узгодженням кластерів для виконання Мінських угод.

Читайте такожУкраїна хоче ввести обов'язкові зібрання ТКГ у разі втрат на ДонбасіЯк повідомляє Офіс президента України, керівник ОП Андрій Єрмак учора взяв участь у відеоконференції політичних радників лідерів країн – учасниць "нормандського формату".

Зокрема, радники лідерів чотирьох країн домовилися на наступних засіданнях продовжити роботу над узгодженням кластерів, покликаних забезпечити виконання Мінських домовленостей для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Українська сторона заявила, що має багато пропозицій щодо вдосконалення функціонування режиму припинення вогню, наприклад, щодо більш суворої відповідальності за снайперські обстріли.

Крім того, у разі наявності загиблих у результаті обстрілів робоча група ТКГ з питань безпеки має збиратися протягом 24 годин, і жодна зі сторін не має права відмовитися від цього.

Відповідні пропозиції української сторони cформовані та будуть представлені координатору робочої групи з питань безпеки ТКГ послу Яшару Халіту Чевіку під час засідання сьогодні.

Робота "нормандської четвірки"

Політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" доручили ТКГ вдосконалити режим тиші. Відповідне засідання у підгрупі з безпеки ТКГ заплановане на 10:00 сьогодні.

16 квітня у Парижі президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка брала участь у ній у форматі відеозв’язку, заявив, що політичні радники керівників чотирьох держав 19 квітня працюватимуть над узгодженням кластерів, які покликані забезпечити виконання Мінських домовленостей для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

10 березня керівник ОП заявив, що Україна, Німеччина та Франція розробили чіткий план з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, він чекає на погодження з боку РФ як учасниці переговорів у "нормандському форматі".

За словами Єрмака, раніше з боку Німеччини та Франції були запропоновані так звані кластери, або "логічні кроки, які повністю відповідають духу та принципам Мінських домовленостей, міжнародному праву та можуть стати, у разі їх узгодження, основою для дорожньої карти". Метою імплементації цієї "дорожньої карти" має стати справжнє встановлення миру на Донбасі, реінтеграція тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини, а також проведення місцевих виборів.

Головні новини України та світу на ранок 20 квітня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко