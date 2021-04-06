За словами Резнікова, в Білорусі зараз "домінує певна думка проросійського напряму та антиукраїнського характеру".

Українська делегація в Тристоронній контактній групі буде шукати іншу країну для переговорів по Донбасу.

Читайте такожЗеленський і прем'єр Катару обговорили головні напрямки співпраці країнПро це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Резніков в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

Він вважає, що сьогодні Білорусь знаходиться під впливом Російської Федерації.

"Ми категорично повідомили, що не будемо брати участь в засіданнях ТКГ, якщо раптом завершаться сьогодні карантинні обмеження і буде запропоновано продовжити ті консультації, як і раніше, безпосередньо в Мінську. Ми пояснили, що українська делегація не буде спрямовувати своїх членів в Мінськ для зустрічей в реальному житті. Все одно доведеться шукати іншу країну та інше місто ", - повідомив він.

За словами Резнікова, в Білорусі зараз "домінує певна думка проросійського напряму та антиукраїнського характеру".

Загострення на Донбасі

26 березня на Донбасі, біля населеного пункту шуми в результаті обстрілу з боку російських окупаційних сил четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє отримали поранення.

У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський доручив представникам України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі ініціювати невідкладне засідання підгрупи з безпеки, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів «нормандського формату».

Також глава держави планував найближчим часом провести бесіди з усіма лідерами "нормандської четвірки".

Увечері, 31 березня, українська делегація у ТКГ за результатами засідання поінформувала, що Росія відкинула усі прохання припинити вогонь на фронті.

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Автор: Людмила Жерновська