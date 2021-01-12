Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прибув до Берліна на зустріч політичних радників лідерів «нормандського формату».
Про це повідомляє прес-служба ОП.
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Крім того, до столиці Німеччини прилетів й заступник глави Адміністрації Путіна Дмитро Козак, інформує російське пропагандистське агентство РИА Новости.
Зазначається, що Козак, зокрема, разом з Єрмаком обговорять «реалізацію результатів саміту 2019 року у частині політичного врегулювання».
В ОП уточнили, що консультації ще не розпочалися.
Раніше Єрмак заявляв, що зустріч «нормандської четвірки» на рівні радників, найімовірніше, відбудеться у січні.
Довідка УНІАН. Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України. Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).
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