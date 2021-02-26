Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про необхідність проведення нового саміту лідерів країн "нормадського формату" за участю президента України Володимира Зеленського, президента Росії Володимира Путіна, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Агели Меркель.
Читайте такожЄрмак розповів, над чим працюють радники "нормандської четвірки", щоб "оживити" Мінські домовленостіЯк передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав у Парижі на спільній прес-конференції з міністром європейських і закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном, яку транслювало МЗС України на Facebook-сторінці.
"Найкращою ілюстрацією стану виконання рішення "нормандського саміту" 2019 року є відкриття пунктів пропуску в Щасті і Золотому. Україна доклала усіх зусиль і відкрила ці пункти. Але вони залишаються закритими з іншого боку. І ми переконані, що для того, аби зрушити справу з місця, потрібен саміт "нормандської четвірки", тому що попри усі докладені зусилля на інших рівнях, для наступного кроку вперед потрібне рішення, якого треба досягати за столом з Владіміром Путіним", - наголосив Кулеба.
Своєю чергою, Ле Дріан вважає "нормандський формат" переговорів за участю України, Росії, Франції і Німеччини найкращим форматом переговорів для урегулювання ситуації на Донбасі.
"Нормандський формат визнається найкращим форматом для того, щоб просуватися далі, хоч це зараз складно робити в умовах епідемії COVID-19. Але при цьому, усі учасники визнали, що це добрий формат", - зазначив Ле Дріан.
Також він наголосив, що необхідно, аби всі сторони робили кроки для урегулювання.
Востаннє лідери "нормадського формату" зустрічалися 9 грудня 2019 року у Парижі. Після того новий саміт планувалося провести у Берліні, але досі він так і не відбувся.
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