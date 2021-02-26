Очільник МЗС України переконаний, що це може "зрушити з місця" поточну ситуацію з урегулюванням ситуації на Донбасі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про необхідність проведення нового саміту лідерів країн "нормадського формату" за участю президента України Володимира Зеленського, президента Росії Володимира Путіна, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Агели Меркель.

Читайте такожЄрмак розповів, над чим працюють радники "нормандської четвірки", щоб "оживити" Мінські домовленостіЯк передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав у Парижі на спільній прес-конференції з міністром європейських і закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном, яку транслювало МЗС України на Facebook-сторінці.

"Найкращою ілюстрацією стану виконання рішення "нормандського саміту" 2019 року є відкриття пунктів пропуску в Щасті і Золотому. Україна доклала усіх зусиль і відкрила ці пункти. Але вони залишаються закритими з іншого боку. І ми переконані, що для того, аби зрушити справу з місця, потрібен саміт "нормандської четвірки", тому що попри усі докладені зусилля на інших рівнях, для наступного кроку вперед потрібне рішення, якого треба досягати за столом з Владіміром Путіним", - наголосив Кулеба.

Своєю чергою, Ле Дріан вважає "нормандський формат" переговорів за участю України, Росії, Франції і Німеччини найкращим форматом переговорів для урегулювання ситуації на Донбасі.

"Нормандський формат визнається найкращим форматом для того, щоб просуватися далі, хоч це зараз складно робити в умовах епідемії COVID-19. Але при цьому, усі учасники визнали, що це добрий формат", - зазначив Ле Дріан.

Також він наголосив, що необхідно, аби всі сторони робили кроки для урегулювання.

Востаннє лідери "нормадського формату" зустрічалися 9 грудня 2019 року у Парижі. Після того новий саміт планувалося провести у Берліні, але досі він так і не відбувся.

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Автор: Віталій Саєнко