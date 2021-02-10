Раніше депутати Миколаївської міськради від ОПЗЖ вже потрапляли в скандали.

У Миколаєві під час засідання комісії міськради з питань етики посварилися двоє депутатів від проросійської ОПЗЖ. Раніше один з них відзначився відмовою говорити українською мовою під час сесії ради.

Як повідомляють "Никвести", одіозний депутат Максим Невєнчаний просив про виступ на комісії, проте його колега Олександр Медведєв закликав його"не базарити". Примітно, що Невєнчаний прийшов на засідання комісії, членом якої він не є.

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"Перестань, не базарь", - сказав Медведєв колезі, поки той спілкувався з головою комісії.

"Що?",- запитав Невєнчаний.

"Не базарь", - повторив Медведєв.

"Що не базарь?",- уточнив знову Невєнчаний.

Пізніше, після виступу Невінчаного між ним і Медведєвим стався ще один діалог.

"Ти приходиш як депутат міської ради. Кладеш своїм кострубатим почерком написане рішення і кажеш:" Будьте ласкаві", - сказав Медведєв.

"У мене було написано не кострубатим почерком", - заперечив той у відповідь.

"Я просто кажу тобі, як треба робити", - сказав Медведєв.

"Не треба мені говорити, як треба робити. Я ж не кажу вам, як треба робити", - заявив Невєнчаний.

"Апарат ради для того і існує, щоб тобі правильно розробити це питання", - резюмував його колега.

Раніше в міськраді Миколаєва представники ОПЗЖ відмовилися говорити українською мовою - меру довелося побути для них перекладачем.

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Автор: УНІАН