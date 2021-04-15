За словами послів G7, життєво важливо, аби суд, який замінить ОАСК, був створений прозоро / фото УНІАН, Віктор Ковальчук

Посли країн "Великої сімки" виступили за розпуск Окружного адміністративного суду Києва, ініційований президентом України Володимиром Зеленським.

"Посли G7 вітають ініціативу Володимира Зеленського ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва, адже це важливий крок у процесі комплексної реформи судової системи в Україні", - йдеться на сторінці київського представництва країн Групи семи у Twitter.

Читайте такожСуддя Вовк відреагував на заклик ліквідувати його самого замість ліквідації судуТам також додали, що життєво важливо, аби суд, який замінить ОАСК, був створений прозоро, а відбір до нього здійснювався справедливо, на основі професійних заслуг та з ретельною перевіркою доброчесності. 

"Реформа Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів також має важливе значення для забезпечення високого рівня доброчесності суддів", - додали у G7.

скріншот, twitter.com/G7AmbReformUA

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Переклад: Катерина Комолова