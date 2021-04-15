Посли "Великої сімки" бачать у розпуску ОАСК важливий крок для реформи судової системи України.

Посли країн "Великої сімки" виступили за розпуск Окружного адміністративного суду Києва, ініційований президентом України Володимиром Зеленським.

"Посли G7 вітають ініціативу Володимира Зеленського ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва, адже це важливий крок у процесі комплексної реформи судової системи в Україні", - йдеться на сторінці київського представництва країн Групи семи у Twitter.

Читайте такожСуддя Вовк відреагував на заклик ліквідувати його самого замість ліквідації судуТам також додали, що життєво важливо, аби суд, який замінить ОАСК, був створений прозоро, а відбір до нього здійснювався справедливо, на основі професійних заслуг та з ретельною перевіркою доброчесності.

"Реформа Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів також має важливе значення для забезпечення високого рівня доброчесності суддів", - додали у G7.

Ліквідація ОАСК: що відомо

13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва".

У президентському законопроекті передбачено утворити Київський міський окружний адміністративний суд (КМОАС), ліквідувавши Окружний адміністративний суд міста Києва.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент нібито піддався на "маніпуляції окремих активістів", внісши до парламенту законопроект про ліквідацію суду.

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Переклад: Катерина Комолова