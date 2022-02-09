Міністр зазначив, що йому соромно та прикро за витівку депутатів.

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за обурливий інцидент у парламенті, де вчора депутати осквернили прапор України.

Реакція словацького міністра з’явилася у Facebook.

Корчок зазначив, що проросійські депутати публічно облили водою прапор України у день, коли сам він перебував у Києві на переговорах. Він назвав це "огидним видовищем". Очільник МЗС заявив, що Словаччина просить вибачення по дипломатичних каналах.

"Мені шкода і ще більше соромно", – написав дипломат.

На думку Корчка, причиною такого вчинку стали "істерія та залякування народу" через оборонну угоду зі США, які "перетворилися на протистояння в парламенті".

"Символи нашого сусіда, який потрапив у скрутну ситуацію, перестали бути недоторканними", – написав Корчок.

Міністр пообіцяв, що разом із міністром оборони країни проведе у парламенті дебати з опозицією.

Читайте такожПрацівниця телеканалу "Рада" потрапила в скандал через заяви про мову і прапор (відео)Як повідомляв УНІАН, вчора, 8 лютого, під час позачергового засідання парламенту Словаччини трапився інцидент з українським прапором.

Двоє депутатів з ультраправої та проросійської "Народної партії Наша Словаччина" Андрей Медвецьки та Петер Крупа заблокували трибуну, закривши її розгорнутим словацьким прапором. У такий спосіб вони планували зірвати голосування.

Водночас представники провладної партії "Свобода та Солідарність" (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жіяк на противагу колегам вийшли до трибуни та розгорнули прапор України. У відповідь на це депутат Медвецьки взяв пляшку води та почав обливати прапор України й депутатів, які його тримали.

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