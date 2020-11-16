У Конотопу можуть провести перевибори.

Через смерть новообраного мера Конотопа Олександра Лугового у місті можуть відбутися нові вибори.

Читайте такожНовообраний мер Конотопа помер від коронавірусу

Про це розповів чинний мер Конотопа Артем Семеніхін, передає ТСН.

Він заявив, що наразі потрібно дочекатися роз’яснень Центральної виборчої комісії.

"Чекаємо роз’яснень ЦВК. Все може бути, можливо й нові вибори, можливо буде вибраний інший переможець. Все може бути, ми чекаємо роз’яснень ЦВК", - сказав Артем Семеніхін.

Смерть Олександра Лугового: що відомо

Новообраний мер Конотопа помер від коронавірусу у віці 53 років.

Про смерть Олександра Лугового стало відомо сьогодні, 16 листопада.

Це вже третій мер, який помер від ускладнень, викликаних COVID-19. Раніше від коронавірусу померли мери Борисполя і Новгород-Сіверського.

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Автор: УНІАН