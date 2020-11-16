Колишньому очільнику відомства інкримінують незаконні дії, що призвели до недоотримання держбюджетом 30,4 млн грн.

Сьогодні у Вищому антикорупційному суді відбулось підготовче судове засідання у справі про обвинувачення колишнього міністра інфраструктури України, незаконні дії якого призвели до недоотримання держбюджетом 30,4 млн грн.

Читайте такожВАКС закрив справу проти екс-міністра інфраструктури Омеляна, звільнивши його від кримінальної відповідальностіПро це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За результатами підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС призначила вказану справу до розгляду по суті та фактично його розпочала.

Так, на засіданні прокурор САП оголосив короткий виклад обвинувального акту. Після чого суд оголосив перерву до 18 листопада.

Справа проти Омеляна

За даними слідства, у грудні 2017 року колишній міністр Омелян видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас один із цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр. До того ж Міністерство фінансів виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адмінзбору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про це Мінфін неодноразово інформував міністра інфраструктури.

У САП наголошують, що в підсумку рішення екс-посадовця призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досягнув поставленої мети.

Розслідування вказаних фактів велося з 11 листопада 2019 року.

14 серпня 2020 року антикорупційні органи повідомили про завершення розслідування ймовірних незаконних дій екс-міністра інфраструктури.

***Володимир Омелян очолював Міністерство інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана у 2016-2019 роках.

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Автор: Тамара Отовська