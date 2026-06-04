Дипломатичний удар для Мерца: Німеччина не потрапила до Ради Безпеки ООН

До складу Ради Безпеки ООН на 2027–2028 роки увійшли Австрія, Португалія, Киргизстан, Зімбабве та Тринідад і Тобаго.

Німеччина вперше в своїй історії не змогла отримати місце непостійного члена Ради Безпеки ООН. Під час голосування в Генеральній Асамблеї країна поступилася своїм конкурентам у групі західноєвропейських держав – Австрії та Португалії, пише Politico.

За підсумками виборів до складу Ради Безпеки ООН на 2027–2028 роки увійшли Австрія, Португалія, Киргизстан, Зімбабве та Тринідад і Тобаго. Вони розпочнуть роботу 1 січня 2027 року, замінивши нинішніх непостійних членів Ради Безпеки.

Особливу увагу привернула перемога Киргизстану. Країна вперше в історії отримала місце в Радбезі після напруженого голосування проти Філіппін, яке тривало чотири раунди.

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Для Берліна результат став серйозним дипломатичним ударом. Німеччина активно лобіювала свою кандидатуру, однак отримала лише 104 голоси, тоді як Португалія набрала 134 голоси, а Австрія – 131. Це перший випадок, коли країна не змогла пройти до Ради Безпеки після участі у виборах.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав результат болючим і заявив, що на голосування могли вплинути зовнішньополітичні позиції Берліна. За його словами, частина держав негативно сприймає тверду підтримку Німеччиною України та її особливу відповідальність за безпеку Ізраїлю.

Крім того, очільник німецької дипломатії прямо звинуватив Росію у кампанії проти кандидатури Берліна:

"Не секрет, що Росія не хоче такого голосу за столом Ради Безпеки".

Аналітики також звертають увагу, що Німеччина вступила у боротьбу за місце в групі західноєвропейських країн із сильними конкурентами. Австрія та Португалія проводили власні кампанії протягом кількох років і користувалися значною підтримкою серед держав Африки, Азії та Латинської Америки.

Рада Безпеки ООН залишається головним органом Організації Об'єднаних Націй, який має право ухвалювати обов'язкові для виконання рішення, зокрема щодо санкцій та застосування сили. До її складу входять п'ять постійних членів із правом вето – США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія, а також десять непостійних членів, яких обирають на дворічний термін.

Поразка Німеччини стала однією з найбільш обговорюваних дипломатичних подій останніх днів і може свідчити про зміни настроїв серед країн Глобального Півдня щодо ролі провідних європейських держав на міжнародній арені.

ООН - останні події

Нещодавно у новій доповіді генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Організація Об’єднаних Націй вперше внесла російські та ізраїльські силові структури до щорічного переліку сторін, причетних до сексуального насильства в умовах збройних конфліктів.

Раніше Росія поскаржилася, що США відмовили у видачі візи заступнику глави МЗС РФ Олександру Алімову, який збирався взяти участь у засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку під головуванням міністра закордонних справ Китаю Ван І.

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