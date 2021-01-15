Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель скоординував зусилля задля встановлення миру на Донбасі.
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Про це він написав у Twitter.
"Радий поспілкуватися з Ангелою Меркель. Бажаю міцного здоров’я кожному громадянину Німеччини в часи пандемії COVID-19", - заявив Зеленський.
Президент наголосив, що Німеччина завжди залишається для України надійним другом і партнером.
"Продовжуємо координувати наші зусилля задля встановлення миру на Донбасі", - додав він.
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