Президент зазначив, що Німеччина завжди залишається для України надійним другом і партнером.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель скоординував зусилля задля встановлення миру на Донбасі.

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Про це він написав у Twitter.

"Радий поспілкуватися з Ангелою Меркель. Бажаю міцного здоров’я кожному громадянину Німеччини в часи пандемії COVID-19", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Німеччина завжди залишається для України надійним другом і партнером.

"Продовжуємо координувати наші зусилля задля встановлення миру на Донбасі", - додав він.

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Автор: Костянтин Гончаров