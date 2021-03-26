Водночас 68% опитаних українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, 23% – у правильному.

Рейтинг довіри до політиків серед українців продовжує очолювати президент України Володимир Зеленський.

Читайте такожПутін прагне знищити Україну як державу - ДаніловПро це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Зокрема, 68% опитаних українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, 23% – у правильному. 9% – не визначилися. Більш оптимістичними у оцінках є молодь, мешканці заходу та Києва, виборці партій «Слуга народу» та «Голос».

Рейтинг довіри до політиків очолює Зеленський, якому довіряють 45% опитаних, не довіряють – 52%.

Голові ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко довіряють 30%, не довіряють – 67%. Лідеру партії «Європейська солідарність» Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 73%. Співголові фракції «Опозиційна платформа – За життя» Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють – 59%, не знають його – 14%.

Голові виконавчого комітету Національної ради реформ Михайлу Саакашвілі довіряють 23%, не довіряють – 61%, не знають його – 11%. Голові політради «Опозиційна платформа – За життя» Віктору Медведчуку довіряють 15%, не довіряють – 71%, не знають його – 11%.

Прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 15%, не довіряють – 53%, майже третина не чули про такого. Секретарю РНБО Олексію Данилову довіряють 6%, не довіряють – 15%, не знають його – 77%.

***Опитування проводилося 23-24 березня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. В дослідженні взяли участь 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,0%.

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Автор: Костянтин Гончаров