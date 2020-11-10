За партію "Слуга народу" готові віддати голоси 18,8% всіх опитаних, або 27,9% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати.

Партії «Слуга народу», «Європейська солідарність», «ОПЗЖ» та «Батьківщина» пройшли б у Верховну Раду, якби парламентські вибори відбулись найближчим часом.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року.

Так, за партію «Слуга народу» готові віддати голоси 18,8% усіх опитаних, або 27,9% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

В той же час за партію «Європейська солідарність» готові проголосувати відповідно 13% і 21,2% респондентів, партію «Опозиційна платформа — За життя» — відповідно 12,1% і 16,5%.

За партії «Батьківщина» готові проголосувати відповідно 5,8% і 8,2% опитаних, «Сила і честь» — відповідно 3,3% і 4,8%, ВО «Свобода» — відповідно 2,5% і 3,9%, «Голос» — відповідно 1,7% і 2,6%.

«Партію Шарія» підтримали б відповідно 1,8% і 2,2% опитаних, партію «За майбутнє» — відповідно 1,7% і 1,8%, партію «Громадянська позиція» — відповідно 1,4% і 2,1%, Радикальну партію Олега Ляшка — відповідно 1,3% і 1,8%, партію «Українська стратегія Гройсмана» — відповідно 1,4% і 1,7%, партію «Наш край» — відповідно 1,3% і 1,4%.

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За партії «Пропозиція», «Опозиційний блок», «Перемога Пальчевського» висловили готовність проголосувати менше 1% опитаних.

Водночас не брали б участь у виборах 18,3% опитаних, не змогли відповісти або відмовились відповідати 11,9%.

Соціологічна служба Центру Разумкова проводила дослідження методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування проводилося в рамках проекту «Партійна система України після 2019 року: ключові особливості та перспективи подальшого розвитку», що реалізується Центром Разумкова спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.

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Автор: Надя Пришляк