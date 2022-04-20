За словами представників еліти з оточення президента РФ, вони наразі не вбачають, що Путін змінить свій поточний курс.

Деякі члени путінської еліти в уряді та на державних підприємствах вважають, що вторгнення російських військ в Україну було катастрофічною помилкою, яка поверне країну назад на роки.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на десяток співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

За словами представників еліти з оточення президента РФ, вони наразі не вбачають, що Путін змінить свій поточний курс.

Путін відкинув спроби інших чиновників попередити його про катастрофічні економічні та політичні наслідки, які нависли над країною в результаті західних санкцій.

Деякі сказали, що вони все більше поділяють страх, висловлений представниками американської розвідки, що Путін може звернутися до обмеженого використання ядерної зброї, якщо зіткнеться з провалом кампанії, яку він вважає своєю історичною місією.

Водночас, частина з топ-інсайдерів дійшла думки, що прагнення путіна продовжити вторгнення загрожує Росії роками ізоляції та посиленням напруженості, через які її економіка постраждає, її безпека буде скомпрометована, а її глобальний вплив зруйновано.

"Президент як і раніше впевнений, що за ним стоїть громадськість, а росіяни готові терпіти роки жертв заради його бачення національної величі", йдеться у статті.

Путін сповнений рішучості продовжувати боротьбу, навіть якщо Кремлю довелося зменшити свої амбіції від швидкого, масштабного захоплення більшої частини країни до виснажливої ​​битви за регіон Донбасу на сході. Відповідно до цієї точки зору, погодження на менше зробить Росію безнадійно вразливою та слабкою перед обличчям загрози, яку бачать США та їхні союзники.

Раніше повідомлялося, що на сході українську армію чекають потужні бойові зіткнення з російськими силами не тільки на Донбасі, але й у Харкові.

Російські окупанти хочуть вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей до 9 травня, а також втримати "сухопутний коридор" до окупованого Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: