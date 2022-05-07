Російську Федерацію необхідно визнати державою-спонсором тероризму, впевнена вона.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, яка нещодавно відвідала Київ, назвала президента РФ Володимира Путіна боягузом, який воює з дітьми та мирним населенням України.

Про це Пелосі заявила в інтерв'ю MSNBC.

"Путін боягуз. Він воює – замість того, щоб вести війну – він воює проти мирних жителів. Він бореться із дітьми. Він використовує це як зброю війни", - заявила Пелосі.

Спікерка Палати представників США також заявила, що Росію необхідно визнати державою-спонсором тероризму. Тому вона підтримує звернення України до Конгресу США з проханням надати РФ цей статус.

"Якщо Росії немає у списку держав-спонсорів тероризму, порвіть цей список. Тому що тут у вас є лідер країни, ядерної держави, яка вторгається в іншу країну і погрожує ядерною зброєю. У вас є президент країни, який спонукає своїх солдатів до актів жорстокості, до зґвалтування дітей – маленьких дівчаток 11 років, неодноразово, на очах у їхніх матерів, або зґвалтуванню їхніх матерів на очах у дітей, до викрадення дітей. Ці акти насильства за межею цивілізованої людської поведінки. Тому я абсолютно впевнена, що вони мають бути у цьому списку держав-спонсорів тероризму, і я сподіваюся, що це станеться", - наголосила Пелосі.

Вона додала, що відповідне рішення повинен ухвалити президент Джо Байден. Це спростило б запровадження санкцій проти РФ.

Пелосі також анонсувала ухвалення законопроєкту про відправлення Україні додаткової військової, економічної, гуманітарної допомоги. За її словами, цього слід очікувати вже наступного тижня.

Водночас Пелосі похвалила президента Володимира Зеленського, з яким зустрілася 1 травня.

"Він дивовижний. Ми уявляли, який він – з того, що ми бачили в пресі та його презентації в Конгресі – але те, що ми бачили під час наших зустрічей з ним – це було його повне знання тонкощів та відмінностей між системами озброєння, знання гуманітарних проблем, економіки своєї країни, необхідності економічної допомоги Україні", - сказала вона.

Зеленський вразив усіх членів американської делегації, які прибули в Київ разом з Пелосі.

"Він чудовий. Він – герой для всього світу. Для нас велика честь зустрітися з ним. І він почав з того, що був дуже вдячний народу США за допомогу, яку ми йому надали. А ми висловили своє захоплення та похвалу народу України за його мужність у боротьбі за демократію, бо це те, заради чого йде ця боротьба", – резюмувала Пелосі.

Коментар Зеленського про зустріч з Пелосі

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні зазначив, що переговори з Пелосі були предметними й багатоаспектними. "Зокрема, про оборонне постачання, макрофінансову допомогу, санкційну політику, політичну взаємодію зі Сполученими Штатами Америки", - зазначив Зеленський.

Президент подякував Пелосі за відродження історичної програми ленд-лізу, а також за підготовку великого пакету допомоги Україні на $33 мільярди. "Обговорили конкретні напрямки – як може працювати ленд-ліз, щоб якнайбільше посилити нашу державу й допомогти в боротьбі за свободу", - розповів глава держави.

Також Зеленський і Пелосі обговорили посилення санкцій проти Росії, які могли б "найбільш ефективно спонукати її до припинення війни" та обмеження будь-яких можливостей РФ обходити санкції.

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