Міністр зберігає надію на те, що РФ суто з людських міркувань та людського співчуття до тих, хто страждає від її бомб, дозволить функціонування гуманітарного коридору.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сподівається, що за результатами перемовин з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим запрацює гуманітарний коридор з та до Маріуполя.

Про це Кулеба повідомив під час прес-конференції за результатами перемовин.

За словами Кулеби, він приїхав на ці перемовини з двома задачами: організувати гуманітарний коридор з і до Маріуполя, а також домовитися принаймні про 24-годинне перемир'я для вирішення усіх потреб людей, які захоплені війною.

"Щодо першого питання, то я щиро сподіваюся, що міністр Лавров проведе комунікацію з тими в Росії, хто ухвалює такі рішення, і гуманітарний коридор все ж таки запрацює", - зазначив він.

Міністр додав, що зберігає надію на те, що РФ суто з людських міркувань та людського співчуття до тих, хто страждає від її бомб, дозволить функціонування гуманітарного коридору.

Раніше стало відомо, що 10 березня, в Туреччині відбулися перемовини міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби, Туреччини Мевлюта Чавушоглу та РФ Сергія Лаврова.

Вас також можуть зацікавити новини: