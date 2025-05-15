США та Європа мають демонструвати тиск і на Росію, вважає Зеленський.

Захід має посилити тиск на Росію задля досягнення результату в перемовинах. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Туреччині.

"Коли люди не хочуть отримати результат, не хочуть говорити, коли люди вирішують питання лише зброєю - це війна. І коли ми не бачимо кінця цієї війни - люди приходять до дипломатії. Щоб не було тупику. Ви повинні робити кроки, які наближають мир. Все, що ви можете робити - посилювати тиск на агресора, по-різному. Це посилювати зброєю Україною, захист України. Тиснути на ту сторону, яка не хоче закінчувати війну", - сказав Зеленський.

Він додав, що позиція президента США Дональда Трампа щодо тиску на обидві сторони була відома із самого початку.

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"І я вважаю, що на нас тиснули більше, ніж на Росію. Але Україна крок за кроком демонструвала, що повірте, питання не в Україні. Україна просто міцно стоїть, бореться за себе. Ми просто не збираємося програвати свої життя та землю. Але це не означає, що ми агресори. І крок за кроком ми підтверджували це на різних дипломатичних майданчиках. Погоджуючись на багато різних компромісів", - додав Зеленський.

Президент зауважив, що те, що зараз розглядається питання припинення вогню без жодних умов - це також компроміс від України.

"Але якщо ми домовилися, США зробили відповідні кроки - ми в діалозі, ми на це пішли. І не лише ці кроки Україна зробила… Пішла назустріч якомусь формату, який хоч трошки може наблизити до завершення війни. Але це не може бути односторонньо. І тиск не може бути в один бік. І тому ми дуже хочемо, щоб була демонстрація тиску на Росію. Санкції від Європи, США, інших країн. Щонайменше санкції", - зазначив Зеленський.

Перемовини в Туреччині - важливі новини

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона вирушить на прямі переговори з представниками РФ у Туреччині. За його словами, зі сторони України очолить групу міністр оборони Рустем Умєров.

Також президент розповів, чому Україна ухвалила рішення піти на переговори без повного припинення вогню. За словами Зеленського, Україна побачила в цьому можливість після публічних заяв російського диктатора Володимира Путіна.

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