'Будуть речі, що викличуть незадоволеність': Зеленський заявив про компроміси заради миру

В мирних домовленостях будуть речі, які викликатимуть незадоволеність суспільства, тому необхідний діалог, а можливо й референдум та вибори. Про це сказав президент України Володимир Зеленський журналістам, відповідаючи на запитання з приводу того чи є в нього "план Б" в разі, якщо суспільство не сприйме результати його домовленостей зі США.

"Давайте передусім дивитись на план А - це закінчення війни. Зараз ми маємо прогрес із Сполученими Штатами Америки, але це одна сторона, це ми з американцями. А є ще й друга сторона, складна - американці з росіянами. Наше завдання на сьогодні покласти всі можливості на папері, щоб ми мали і гарантії безпеки, і договори про відновлення, і 20-пунктний план. Є там компромісні речі", - наголосив він.

При цьому президент додав, що в разі, коли деякі домовленості викликатимуть незадоволеність суспільства, буде розмова.

"Діалог з суспільством буде, я вважаю, що він вже є, я відкритий до цього", – сказав Зеленський.

За його словами, до нього можуть бути залучені США та "коаліція охочих" щодо гарантій безпеки.

"Я говорив з Марком Рютте, генсеком НАТО, він готовий проговорювати навіть деякі деталі щодо гарантій від "Коаліції охочих". Я думаю, що все це допоможе", - додав президент України.

За його словами, важливо, щоб всі були відкриті до українського суспільства.

"В кінці кінців є референдум, є вибори. Є багато інструментів, як суспільство буде показувати своє законне волевиявлення", - підкреслив Зеленський.

Україна може затвердити мирну угоду з РФ на референдумі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна може провести референдум, на якому суспільству запропонують ухвалити рішення щодо мирного плану про закінчення війни з РФ.

Він додав, що для проведення референдуму Україні необхідно щонайменше 60 днів, під час яких має тривати припинення вогню. Інакше, проведений референдум може вважатися нелегітимним.

