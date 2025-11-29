Також затверджено нові таємні директиви для української делегації.

Головою української делегації, яка вирушила до США на переговори щодо мирного плану, призначено секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова. Про це йдеться в оновленому указі президента №869/2025.

Очількик Головного управління розвідки Кирило Буданов теж входить до складу делегації, а отже, може брати участь у тих чи інших переговорах.

До оновленого складу делегації України для участі в переговорному процесі зі США та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками РФ щодо досягнення миру входять:

Рустем Умєров - секретар Ради національної безпеки і оборони, глава делегації

Олександр Бевз - радник Кабінету президента України Офісу президента

Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони

Андрій Гнатов – начальник Генерального штабу Збройних Сил України

Олег Іващенко – голова Служби зовнішньої розвідки України

Сергій Кислиця – перший заступник Міністра закордонних справ

Євгеній Острянський – перший заступник секретаря РНБО

Олександр Поклад – заступник Голови Служби безпеки

Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Також розпорядженням президента України №135/2025-pп затверджено нові таємні директиви для української делегації.

"Затвердити нові Директиви делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру (додаються, таємно)", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 13.05. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Умєров разом із командою вже вирушили до Сполучених Штатів та окреслив їх головну задачу.

"Завдання чітке – оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни. Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою, і ми розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах. Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі", - наголосив президент.

Президент також повідомив, що провів нараду з головою ГУР Кирилом Будановим безпекової ситуації, щодо політичної ситуації навколо України та щодо наявних зараз перспектив.

"Визначили деякі акценти, важливі у процесі перемовин", - додав Зеленський.

Переговори у США по "мирному плану"

Делегація була створена після появи проєкту "мирного плану" з 28 пунктів. Цей план був співзвучний з вимогами Росії, через які вона веде війну проти України. Раніше делегацію України очолював Андрій Єрмак, який 28 листопада, подав у відставку з посади керівника Офісу президента.

Сьогодні стало відомо, що українська делегація вже вирушила у США. Представники України зустрінуться зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером у Флориді. Водночас деякі джерела повідомляли, що очолити делегацію може глава ГУР Кирило Буданов.

