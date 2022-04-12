Російська сторона дотримується своєї "традиційної тактики" публічно тиснути на переговорний процес, зауважує він.

Переговори з Росією відбуваються "вкрай важко", українська делегація працює виключно в проукраїнських та прозорих рамках.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Якщо коротко. Переговори проходять вкрай важко. Онлайн в робочих підгрупах. Але проходять. Зрозуміло, що емоційний фон сьогодні в переговорному процесі важкий. Українська делегація працює виключно в рамках, які є проукраїнськими та прозорими. Зрозуміло також, що російська сторона дотримується своєї традиційної тактики публічно тиснути на переговорний процес, в тому числі внаслідок певних публічних заяв", - зазначив радник.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня у Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ. На цих переговорах Україна запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Після звірств російських військових у Бучі процес зупинився. Втім, навіть попри це, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не має іншого виходу, окрім як сісти за стіл переговорів з Путіним.

12 квітня президент РФ Володимир Путина заявив, що переговори з українською делегацією повернулися у глухий кут після "провокацій" в Бучі.

Вас також можуть зацікавити новини: