Радник керівник ОП наголосив, що у перемовинах є певний прогрес, але загалом просування поки що не таке, як хотілося б українській стороні.

У перемовинах з РФ є певний прогрес у робочих підгрупах, але загалом просування поки що не таке, як хотілося б українській стороні.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це розповів радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Україна наполягає на системі безпекових гарантій, до якої увійдуть країни, що готові надати ці гарантії, зокрема й у воєнному сенсі. Від цього залежить багато іншого", – наголосив він.

На думку Подоляка, така система гарантій неможлива без участі насамперед Сполучених Штатів Америки.

Радник керівника ОП також наголосив, що Україна не розмінюватиме ситуативні успіхи на глобальні інструменти безпеки.

"Російська сторона любить "зливати" якусь інформацію, якісь версії з переговорів у ЗМІ, сподіваючись на те, що в нашій країні, у якій відбувається відкрита дискусія, будуть спекуляції, емоції та конфлікти", – зауважив Подоляк.

За його словами, для України надзвичайно важливим є питання територіальної цілісності, тому таке складне питання, як майбутнє тимчасово окупованого Криму та ОРДЛО, мають вирішувати лише президенти України та Росії.

Радник очільника ОП вважає, що мирні переговори почнуть давати результат тоді, коли Росія усвідомить, що від продовження цієї війни вона отримає більше втрат, ніж Україна.

"Щоб це відбулося, треба, щоб наша армія ефективно діяла. А для цього потрібно, щоб наші партнери адекватно нам допомогли. Якщо не хочете зробити безпольотну зону, дайте нам системи ППО, щоб ми самі могли закрити небо, щоб не бомбили наші мирні міста. Друге: дайте нам зброю, щоб розблокувати такі міста, як Маріуполь. Третє: потрібні санкції на кшталт нафтового ембарго, максимальні обмеження щодо фінансових операцій тощо", – пояснив він.

А поки йдуть перемовини про мир, Росія продовжує обстрілювали житлові квартали міст і зривати роботу гуманітарних коридорів. Раніше ворог здійснив ракетний обстріл Львова.

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