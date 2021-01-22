Поява на переговорах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу "громадських представників від "ДНР" та "ЛНР" є провокацією Росії.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив народний депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін.
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"Я думаю, що це просто чергова провокація, і вона не є останньою. Такі провокації відбувалися протягом шести років з різним ступенем активності", - наголосив нардеп.
Водночас нардеп відмітив принципову позицію Хайді Ґрау - спецпредставника глави ОБСЄ і модератора переговорів у ТКГ, "яка чітко зазначила, що представниками у цих переговорах є офіційні представники від України, Росії та ОБСЄ".
"Усі решта є запрошеними тією чи іншою стороною і не мають офіційного статусу, тому це була провокація. Були якісь люди на задньому фоні, або які поруч сиділи, але вони мовчали", - заявив Костін.
"Радники" бойовиків на засіданні ТКГ
- Раніше журналіст Сергій Гармаш повідомив, що на переговорах щодо Донбасу в рамках ТКГ з'явилися невідомі "радники" бойовиків.
- Представник ОБСЄ не зміг пояснити їхню присутність.
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