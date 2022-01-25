Голова КМДА вважає дії правоохоронців тиском на владу столиці.

Першому заступнику голови Київської міської держадміністрації Миколі Поворозинку сьогодні вручили підозру у справі про земельну ділянку біля станції метро "Сирець".

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко.

Він зауважив, що земельна ділянка у 2009 році була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури. Однак у 2019 році було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалась за призначенням, будівництво не було розпочато. Натомість на ділянці утворилося стихійне сміттєзвалище.

"У 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва, біля станції метро "Сирець". Місто привело занедбану територію до ладу, вивезло сміття, здійснило благоустрій території. І облаштувало там сквер. Але РНБО не полишає намірів забудувати територію висотками і через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу. Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику тільки що вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО", - повідомив Кличко

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У свою чергу Поворозник також вважає, що справа політично мотивована.

"Окрім політичних мотивів, у цій підозрі я не бачу нічого іншого. Немає жодних кримінальних правопорушень. Земельна ділянка як була, так і залишилась у комунальній власності. Єдине що – на цій землі наведено лад і вона, власне, врятована від забудови в районі станції метро "Сирець". На цьому місці сьогодні знаходиться сквер: кожен може туди піти і на власні очі переконатись", – пояснив чиновник

У тому, що не було роз’яснено суть підозри, він вбачає порушення процесуальних прав.

"Я переконаний, що були порушені процесуальні норми в частині того, що мені не було роз’яснено суть цієї підозри. І, відповідним чином, будемо далі працювати над доказом своєї юридичної позиції… Нічого іншого, ніж політику, в таких підозрах я не вбачаю. Триває і посилюється тиск на місцеву владу", - вважає посадовець.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня 2020 року в СБУ заявили, що викрили першого заступника голови КМДА Поворозника у вимаганні неправомірної вигоди від представника компанії-забудовника. Тоді у приміщеннях КМДА відбулись обшуки.

За інформацією ЗМІ, чиновник вимагав хабар за вплив на прийняття рішення про погодження містобудівних умов і обмежень у розмірі 125 тис. дол. Він діяв через посередника, якого затримали співробітники СБУ при отриманні 60 тис. дол. Також обговорювалися плани отримання 246 тис. дол. за іншим об'єктом будівництва.

Поворозник стверджував, що хабарів не брав. Через цю справу його на деякий час було тимчасово відсторонено від виконання обов’язків.

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