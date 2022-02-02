Володимир Зеленський зазначив, що в ситуації повинні розібратися правоохоронці.

Президент Володимир Зеленський відреагував на скандальне відео з місця аварії з народним депутатом Олександром Трухіним. Голова держави вказав, що всі повинні відповідати.

Таку заяву зробив президент України під час брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Зеленський зазначив, що в ситуації повинні розібратися правоохоронці.

"Щодо пана Трухіна. Оприлюднено відео. Я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії, партії "Слуга народу". Думаю, що всі одноголосно підтримують, щоб звільнити Трухіна з партії. Це питання справедливості. Всі повинні бути рівні, всі повинні відповідати за це", - заявив Зеленський.

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ДТП за участю Трухіна сталося 23 серпня 2021 року на автодорозі з Полтави до Києва. В результаті аварії постраждали шестеро людей. За даними ЗМІ, Трухін, перебуваючи напідпитку, спровокував ДТП. У протоколах поліції, зроблених з місця ДТП, зазначено, що за кермом автомобіля Трухіна була інша людина. Сам Трухін стверджував, що в день аварії не був п'яний.

Видання "Українська правда" 1 лютого оприлюднило відео з камер патрульних поліцейських, які працювали на місці ДТП за участю Трухіна. Патрульний розповів, що того дня депутат мав ознаки алкогольного сп'яніння. На відео Трухін просить Інспектора дозволити йому "тихенько піти", обіцяючи потім"віддячити". Також він заперечує, що перебував за кермом автомобіля, що потрапив в аварію.

Сьогодні, 2 лютого, в МВС повідомили, що народний депутат є спеціальним суб'єктом кримінального провадження, та провадження, в яких він може фігурувати як підозрюваний, належать до підслідності Державного бюро розслідувань.

Пізніше спікер фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук повідомила, що Трухіна виключили з партії. У свою чергу Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом пропозиції народним депутатом Трухіним хабаря правоохоронцям.

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