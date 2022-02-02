Напередодні у ЗМІ оприлюднили відео за участі депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, який на місці ДТП намагався підкупити поліцейського.

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін не намагався "домовитись" з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським щодо уникнення відповідальності за ДТП.

Про це йдеться у заяві МВС.

Зазначається, що народний депутат є спеціальним суб’єктом кримінального провадження, а такі провадження, в яких він може фігурувати як підозрюваний, належать до підслідності Державного бюро розслідувань.

"Саме через те, що в ході слідства поліцією були отримані факти, які свідчили, що за кермом автомобіля "Ауді" міг бути народний депутат України, кримінальне провадження було передано з Національної поліції до Державного бюро розслідувань", - сказано у повідомленні.

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В МВС наголосили, що всі намагання представляти суть справи так, що нібито Трухін про щось намагався "домовитись" із міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським не відповідають дійсності.

Також у відомстві зауважили, що поліцейські сумлінно виконали свої службові обов’язки з документування ДТП за участі Трухіна.

В МВС знову зазначили, що встановлення всіх фактів і обставин ДТП за участю народного депутата України й прийняття відповідних процесуальних рішень належать до повноважень Державного бюро розслідувань.

ДТП за участі "слуги" Трухіна: що відомо

Як повідомляв УНІАН, ДТП за участі Трухіна сталася 23 серпня 2021 року на автодорозі з Полтави до Києва.

Внаслідок аварії постраждали шестеро людей. За даними ЗМІ, Трухін, перебуваючи напідпитку, спровокував ДТП. Однак згодом багато медіа підкоригували повідомлення про цю аварію.

У протоколах поліції, зроблених з місця ДТП, зазначено, що за кермом автомобіля Трухіна була інша людина.

Сам Трухін стверджував, що в день аварії не був п'яним. Також він зазначав, що не звертався до ЗМІ з проханням видалити інформацію про ДТП.

Видання "Українська правда" 1 лютого оприлюднила відео з камер патрульних поліцейських, які працювали на місці ДТП за участі Трухіна. Патрульний розповів, що того дня депутат мав ознаки алкогольного сп'яніння.

На відео Трухін просить інспектора дозволити йому "тихенько піти", обіцяючи потім "віддячити". Також він заперечує, що знаходився за кермом автомобіля, який потрапив в аварію.